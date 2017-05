Tartu observatooriumi teadur Tõnis Eenmäe:

„Planeet... võtame definitsiooni järgi. Kui Pluuto 2006. aastal planeedi staatusest ilma jäeti, siis tuldi välja ka planeedi definitsiooniga. Vaidlused olid väga ägedad, ma olin ise seal kohal. Planeedi definitsioon: planeet on taevakeha, mis on sfäärilise kujuga, tema enda gravitatsiooni tõttu on ta ümmarguseks läinud.“