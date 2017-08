Miks ometi viinabuss Läti piirile ei käi, kui alkobisnis nii tulus on?

Ent selgub, et viinabuss on hoopis võlgadesse sattunud.

Veebileht alko1000bus.eu on serverimaksete võlgnevuse tõttu suletud. Meedia andmeil olevat viinabussi esimene reis „tehnilistel põhjustel“ sootuks ära jäänud ja reisijatel paluti saata kontonumbrid, et nad saaksid tagasi 45 eurot piletiraha. Aga mis sai järgmistest reisidest? Ja üleüldse: kas keegi on kunagi viinabussiga Ikla piiripunkti alkoholipoes Alko1000 käinud?

Viinabussi majandas firma Raihan Group OÜ, mille omanik ­Hannes Lehtoja ei tihanud suletud veebilehe kohta midagi öelda ja katkestas kõne. Mõne aja pärast helistas ta ise tagasi ja ütles, et serverimaksed on jäänud tegemata ja õige pea saab kõik korda.