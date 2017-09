Miks ometi ei võiks ma olla ka „vilkuriga VIP“?

Miks ometi ei võiks meist igaüks olla vahel nii tähtis, et sõita tööle politseieskordi saatel, ning terve linn kannatab, kui meie ummikutest läbi hõljume?

Ülemaailmsete reeglitega on paika pandud, et osa isikuid – välisministrid, kaitseministrid, peaministrid ja presidendid – on kaitse all nii kodumaal kui ka välismaal liikudes. Politseieskort on vajalik, et tagada ürituste sujuv ja tõrgeteta korraldus ning viia liiklemisel ohud miinimumini.