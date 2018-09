Miks ometi ei vaktsineerita Eestis HPV vastu kõiki noori?

Juba mõnda aega pakutakse Eestis 12–14aastastele tüdrukutele võimalust vaktsineerida end emakakaelavähki tekitava papilloomviiruse ehk HPV vastu. Juuliks oli end vaktsineerida lasknud 46,5 protsenti sihtrühmast. Miks ei pakuta tasuta vaktsineerimist ka poistele nagu mõnel pool mujal?

Terviseameti kommunikatsiooninõunik ­Iiris Saluri: „Iga riik otsustab kohaliku haiguskoormuse ja rahaliste vahendite alusel. Praegu vaktsineeritakse nii poisse kui ka tüdrukuid meie andmetel 11 riigis. Meeste vaktsineerimine oleks epidemioloogiliselt otstarbekas, kuid kuna emakakaelavähk on kõige levinum HPV põhjustatud haigus, siis on HPV-vastase vaktsineerimise kava peamine eesmärk kaitsta just naisi. Tüdrukute kaitsmine HPV vastu tagab kaudse kaitse ka nende tulevastele partneritele.

Kui oleks vahendeid, võiks pakkuda tasuta vaktsineerimist ka meestele. Teadlikumad mehed või noormeeste vanemad, kes on huvitatud HPV-vastase kaitse saamisest, peaksid vaktsineerimiseks pöörduma vaktsineerimiskabinetti või oma perearsti poole.“