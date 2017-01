Miks Nikest sai Nike (ja mitte Karhu)

Maailma tuntuima spordibrändi lugu aitab meil mõista, kui kitsas on piir ettevõtluses edu ja ebaedu vahel.

See raamat räägib väga paljudest asjadest. Kindlasti on see jooksmisest. Phil Knight armastas joosta. Samuti mina. Mets. Tee. Kulgemine. Probleemid lahenevad. Kuid minu jaoks oli see raamat eelkõige ettevõtlusest. Avalikkus näeb sageli vaid ettevõtjate edu. Kas või Phil Knight praegu – naeratades erinevate superstaaridega aega veetmas, isikliku vara väärtus 24,5 miljardit dollarit. See on üle kahe korra rohkem kui Eesti riigi aastane eelarve. Kuid see raamat näitab teed, kuidas sinna jõutakse ja kui raske on iga ettevõtte algus.