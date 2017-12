Veterinaar- ja Toiduameti pressiesindaja Martin Altraja: „Euroopa Liidu seaduste kohaselt on putukad uuendtoit, mille müümiseks on vaja eriluba. Surnud mesilaste müümiseks ei ole keegi luba taotlenud. Raviomadusi surnud mesilastele omistada ei tohi, ilma et müüja suudaks neid raviomadusi uuringutega tõestada.“