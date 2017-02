Miks mulle prügi eest peale ei maksta?

Eestis läheb väga palju prügi põletuskatlasse, see on tooraine. Miks ma koogikarpide või võileivapaberite eest raha ei saa, kuigi toorainet ma ju toodan?

Peeter Eek, keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja: „Jäätmepõletuse majanduslik reaalsus – Iru jäätmepõletustehas – maksis üle 100 miljoni euro, kaks kolmandikku sellest on investeering, mis on seotud suitsugaaside puhastamisega. Jäätmepõletusel on nii ranged nõuded, et seda ei saa üldse võrrelda mõne muu energiatootmisüksusega. Majanduslikult tuleb ka see investeering tagasi teenida, tehas müüb sooja ja elektrit, aga ükski tehas ei ole võimeline jäätmete eest maksma. Euroopas pole tehast, mis võtaks jäätmeid vastu tasuta. Enamasti on need hinnad Euroopas kuni kaks korda kallimad kui Iru tehases.