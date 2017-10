Miks ministrid piirikaubanduse tegelikku mõju alkoaktsiisi laekumisele ette ei näinud?

See on suur raha – 38,8 miljonit eurot. Selle eest päästaks surmast mitu tuhat vähihaiget. Selle eest saaks kahekordistada toetused Eesti teatritele. Selle eest ehitaks mitukümmend kilomeetrit uusi teid. Selle eest saaks tõsta kõigi Eesti politseinike palka 30 protsenti.

38,8 miljonit eurot on summa, mis rahandusministeeriumi viimatise prognoosi järgi jääb tänavu alkoholiaktsiisist saamata. Aasta alguses arvas ministeerium (nii kirjutati ka riigieelarvesse), et alkoholiaktsiisi laekub 276,4 miljonit krooni. Uues prognoosis muutis ministeerium prognoosi 237,6 miljoni peale. Siit see vahe tulebki.*

Põhjus on üks – Lätisse kolinud piirikaubandus.

Ometi, nii ju ei pidanud minema. Aktsiisitõusu vedanud Sven ­Sester, Jevgeni Ossinovski ja nendega kampa löönud Jüri Ratas – peaminister on lõpuks ju see, kes allkirja paneb – lubasid, et piirikaubanduse pärast ei pea muretsema. Ministrid ja nende kaastöötajad kinnitasid nagu ühest suust, et „alkoholitootjad liialdavad“, „tootjad on hüsteerilised“, „muretsemiseks pole põhjust“.