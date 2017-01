Riigi ilmateenistuse juhtivsünoptik Taimi Paljak:

„Kolmapäeval on!“

Üks päev?

Peaaegu nii ta kujunebki. Läänevool on meil (hääles tajutav ohe), praegu on Atlandi ookean võimsam kui Arktika. Lääne-edelavoolus kandub jõuliselt ookeani kohalt soojus üle Norra mere sinna seitsmekümnendade-kaheksakümnendate laiuskraadide poole. See tähendab, et arktiline külm on ära lõigatud ja külmal praegu ei ole Euroopa põhjaaladele teed..