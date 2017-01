Miks lillkapsas nii kallis on?

Lillkapsa järsk hinnatõus viis Leedus mässuni. Eestis aga valitses vaikus, kuigi siin kõikusid kapsalise hinnad veelgi enam.

Möödunud aasta märtsi lõpus ostis leedulanna Ruta lillkapsa. Ta tegi sellest pilti ja riputas foto Facebooki. Sellest sai Baltimaade kõige kuulsam kapsas.

Vaadake, kui kallis, imestas ta – 3,49 eurot ühe kapsaõisiku eest!

Foto ajas leedulased raevu. Miks peab köögivilja eest nii palju maksma? Tõsi, kuskilt ei paista, kui palju skandaalne lillkapsas kaalus, sest Maxima müüs neid Leedus tüki- ja mitte kilokaupa.

Vaid paar kuud varem oli Leedus võetud liti asemel kasutusele euro. Riigijuhid raiusid kui rauda, et see toiduhindu ei mõjuta. Kuigi rahvas nägi, et hinnad tõusevad kiiresti nagu pärmitainas soojas köögis.