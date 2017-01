Miks küsib Eesti 100 raamatusari palvekirjade abil raha?

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul ilmub 44 raamatust koosnev sari, igaüks pühendatud mõne valdkonna sajale aastale. Kolleegium on teemad ja autorid heaks kiitnud.

Raamatusarja ettevalmistav toimkond on saatnud palvekirjad erialaühendustele ja mõnedele kirjastustele, et need paneksid õla alla ja juubeliraamatute tegemise kinni maksaksid. Miks?

EV 100 raamatusarja projektijuht Aivar Viidik:

Sellise mahuka sarja tegemine ei maksa mitte vähe. Tegemist on 100 protsenti originaalloominguga, need raamatud kirjutatakse sisuliselt nullist. Me oleme otsinud välja autorid. EV 100, mis kuulub riigikantselei alla, on sõlminud autorilepingud. See maksab kokku päris palju raha.