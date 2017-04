Miks kulutas EKRE Jaak Madisoni puhtaks pesemisele 30 000 eurot?

Nädalavahetusel EKREst välja visatud Maria Kaljuste kirjutas oma Facebooki seinal: „Ma vaatan praegu, kuidas Jaak Madison oma seinal rind kummis räägib eetikast, poiss, kes veel natuke aega tagasi põdes telefonivarguste pärast ja kelle nahka me erakonnas nii mitu korda oleme päästnud, sealhulgas ka aukohtust. Kelle puhtaks pesemise peale on erakond ca 30 000 eurot raisanud, sisuliselt nõudes, et keelata meedia sõnavabadust.“

Miks kulutas EKRE Madisoni puhtaks pesemisele 30 000 eurot?

Kaljuste: „See on EKRE asi, ise kommenteerivad. EKRE ei puutu minusse enam kuidagi.“

EKRE esimees Mart Helme: „Esiteks pole see tema avaldus, vaid mingisugune Facebooki postitus. Need on kaks erinevat asja.