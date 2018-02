Miks kreeklane oma isa ära kägistas

Kas teate, kui pika keti oleks saanud 1944. aastal Normandias langenud Ameerika sõduritest, kui nad üksteise järel pikali ritta laduda? Kolmkümmend kaheksa kilomeetrit! Niimoodi alustab Patrik Ouředník oma Euroopa lühiajaloost rääkivat raamatut. Nojaa, nüüd tuleb igaks juhuks täpsustada, et Normandia on Prantsusmaa looderannik, kus liitlaste dessant alustas pealtungi sakslastele... Ah et kes need liitlased olid... oh...

Ühesõnaga, maailmas on juba tohutult palju inimesi, kelle jaoks teine maailmasõda on vajunud lootusetult kaugesse minevikku. Kui mina raamatuid neelama hakkasin, siis oli esimese maailmasõja lõpust möödunud ka ligikaudu pool sajandit ja ma ei suutnud seda kauget aega endale ettegi kujutada!