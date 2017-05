Miks kadus lennujaamast dalai-laama foto?

XIV dalai-laama on Eestit külastanud kolmel korral. Nüüd on tema foto lennujaama seinalt kadunud. Miks?

Lennujaama avalike ja välissuhete juht Priit Koff:

„Hmmmmmm! Ahaaa! Kui ma mäletan, siis aasta alguses oli see teemaks. Eelmisel aastal läks see pilt kaduma, arvatavasti reisija pani kotti. Ma rääkisin terminali töötajatega, seda tuleb ette. Eile kukkus kuninganna ­Elizabeth II pilt maha, me ei hakka seda enam uuesti panema. Mõni aeg tagasi oli paavsti pilt kukkunud maha.

Kuna meil on siin vippide ala ümberehitus käimas, kogu see sein muutub mõttetuks, reisijad sealt enam läbi ei tule. Siis meil oli arutelu, et me ei hakkagi sinna uusi asju lisama, vaid mõtleme üldse, kuidas me seda seina edaspidi näitame. Võib-olla see praegune formaat ei olegi kõige väärikam nende pildil olevate isikute jaoks. Ma arvan, et see pilt läks sealt lihtsalt kaduma, mitte ei võetud maha mingitel muudel põhjustel.“

Kuidas võib lennujaama turvatsoonist midagi kaduma minna?

„Keegi läheb mööda ja võtab pildi kaenlasse…“