Miks jalgpalluritel tekivad sellised teravad konfliktid, males või ujumises me neid ei kohta?

Tartu Ülikooli spordipsühholoogia lektor Aave Hannus:

„Suurema tõenäosusega juhtuvad sellised konfliktid spordialadel, kus on selge vastane, kes takistab sinu tegevust. Jalgpallis, korvpallis, käsipallis, ka tennises. Need alad on oma olemuselt duellialad, viha põhjuseks on frustratsioon ja aluseks see, et sa ei saavuta oma eesmärki. Keegi takistab. Sagedamini on vihapursked suunatud vastasele, seekord oli kohtunikule.“