Miks Holland e-hääletusest loobub?

Elektroonilisest hääletusest loobus riik juba 2006. aastal, nüüd tehakse siseministri kinnitusel ka häältelugemise protseduur käsitsi, arvuteid kasutamata.

Riigi valimisteenistuse e-hääletuse juht ­Tarvi Martens:

Hollandiga oli natuke halvasti. Ma olin seal kümme aastat tagasi OECD vaatlejaks, see oli päris kole, mis seal toimus. Nad kasutasid aparaate, mis olid veel 30 aastat tagasi tehtud. Esimest korda sattusid need Amsterdami, seal mõned targemad inimesed hakkasid urgitsema, et kas need aparaadid on turvalised. Loomulikult ei olnud! Kirjutasin nende kohta väga halva ­raporti, pärast seda lõpetati seal nende masinate kasutamine.