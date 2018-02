Miks ei protestinud rohelised Kadriorus maha saetud põlispuude pärast?

Gonsiori tänava remondiks tuli maha võtta hulk üsna vanu puid. Roheliste protesti kuulda ei olnud. Mis eristas Gonsiori puid Haabersti hõberemmelgast?

Tallinna abilinnapea Zuzu Izmailova (Erakonna Eestimaa Rohelised juht, pildil): Gonsiori puhul ei räägi me laienemisest, s.t teemaa ei laiene, kuid tõepoolest, projektis on ette nähtud 55 puu mahavõtmine. Loomulikult on Rohelistel nendest puudest kahju, oleme endiselt seisukohal, et linn peaks niisuguste projektide puhul tegema kõik võimaliku, et olemasolevaid taimi säilitada. Praegusel juhul on seda ka tehtud.