Praegu on probleemi nimi Reformierakonna kõrge reiting. Varsti saab Reformierakonna uueks esimeheks Kaja Kallas. Kaja Kallas on populaarne, tal pole plekke ega saladusi, millest kinni hakata. Meediale ta meeldib. Aga tema perekonnanimi on „Kallas”. See on võimalus.

Artur Talviku (Vabaerakond), Jaanus Karilaidi (Keskerakond) ning Jaak Madisoni (EKRE) algatatud eelnõu VEB fondi kahjude hüvitamise ning sellega seotud uurimise algatamise kohta on mõeldud just Reformierakonna nimelise probleemi lahendamiseks. Paati hüppas ka IRL koos Urmas Reinsalu pakutud VEB fondi eriraporti koostamisega.

Loomulikult ei jõua VEB fondi eelnõu, mille Talvik, Madison ja Karilaid algatasid, kuhugi. See on surnud paber.