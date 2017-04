Mikk Salu: Millal TransferWise ära sureb?

Võib-olla olen ma loll, aga ma ei saa aru, kuidas peaks teostuma TransferWise’i maailmavallutamise plaan.

Kui lugeda ajalehti, on pilt selge. „Edulugu” tähendab, et Transfer­Wise on saanud investorilt mõnekümne miljoni dollarilise rahasüsti (aga mitte sama suure ­kasumi). Läinud aasta seisuga ­hinnati TransferWise’i väärtuseks miljard dollarit ning ettevõtte asutajad Kristo Käärmann ja Taavet ­Hinrikus kerkisid Äripäeva rikaste edetabeli etteotsa, mõlemal vara üle 200 miljoni euro.