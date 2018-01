Mikk Salu: Miks ma pühade ajal ei anneta

Lootsin väga, et kui jõulud läbi saavad, saab lõpuks lahti ka lastest. Teate küll, neist, kes kusagil heategevussaates või mõne MTÜ jõulureklaamis igatsevalt kaamerasse vaatavad. Need suured kolmekuise kutsika silmad, kergelt läikivad ja niisked, ei liiga rõõmsad, ei liiga kurvad. Hoopis süütud ja heldimapanevad. Kogu elu on veel ees, ütlevad need. Harilikult käib reklaamiga kaasas ka eritariifiga telefoni või lihtsalt pangakonto number. Lihtne: helista või kanna üle.

Aga ei. Jõulud on läbi ja tagasi tööl, avan rahvusringhäälingu veebiportaali ning esimene asjana näen: „Poliitikud loevad erivajadustega lastele muinasjutte.“ Tuleb välja, et tekkinud on uus tore saatesari.