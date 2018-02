Mikk Salu: Kulla RMK, teie asi haiseb

Eesti Ekspress avaldas eile loo kirgedest ja kahtlustustest miljardieurost puidurafineerimise tehast kavandava firma Est-For ja riigile kuuluva Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) suhete kohta. Minul loo autorina ei ole selle tehase suhtes seisukohta. Kas poolt või vastu, kas tehas peaks tulema või mitte? Vastus: ei tea.

Aga see, kuidas RMK - asutus kuulub riigile, on niiöelda meie kõigi asi - asju ajab, on kohati küll jama.

Võtame järjest. Lugu kirjutades suhtlesin mitme RMKga seotud inimesega. Agas mis sai edasi sel hetkel, kui need jutuajamised lõppesid? Mulle helistas Est-For pressiesindaja ja teatas: „Tere Mikk, kuulsin, et sa kirjutad ühte lugu...”.

Tere hommikust, kuskohast saab erafirma pressiesindaja sellist asja kuulda?