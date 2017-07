Mikk Salu: Jevgeni Ossinovski on nagu kurjast vaimust vaevatud

„Nii julgeid edasiminekuid ühiskondlike tuumprobleemide lahendamisel ei ole Eestis ammu olnud,“ kiitles Jevgeni Ossinovski juuni algul sotsiaaldemokraatide üldkogul. Sotside juht rääkis, kuidas sotsiaaldemokraadid tuleviku Eestit ehitavad. Ja see Eesti, kui jälle Ossinovskit tsiteerida, „on uuenduslik ja julge riik, mis julgeb sammuda edasi ning on piisavalt nõtke, et olla globaalse innovatsiooni eestvedaja“.

Et kõik saaksid ikka rõõmsa tujuga puhkusele minna, lahendati suve hakuks kiiresti ära mõned tuumprobleemid. Õlle hinna tõstmine muidugi. Mõned nädalad tagasi, nagu mäletate, otsustati ära keelata koolipuhvetites pirukate müümine. Globaalne innovatsioon sai kõvasti hoogu juurde.