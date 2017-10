Mihkel Raud: "Ma ei tahagi olla intellektuaal, tahan olla proletaarlane ja meelelahutaja!"

Mihkel, palun kirjelda, mida sa praegu aknast välja vaadates näed.

Näen päikesepaistet, lehtedes puid, pihlakamarju, hõbedast autot, millel on Illinoisi numbrimärk, ja ühte mehhiko meest, kes tuleb toidupoest. Tal on peas nokkmüts, sellel on suur C-täht, mis tähistab kohalikku pesapallimeeskonda nimega Cubs.

Järelikult oled USAs, Illinoisi osariigis Chicagos. Mul on mulje, et sa oled väga tihti Ameerikas. Mida sa seal teed?

Kui lõpuni aus olla, siis ma poolenisti elan siin. Jagan oma aega kahe kodu vahel – üks asub USAs ja teine asub Eestis. Eestis olen ma siis, kui seal on vaja teha tööd. Ja Ameerikas olen ülejäänud aja. Põhjused, miks ma siin olen, on ka natuke töised, aga asjad ei ole nii valmis, et neist palju rääkida. Ma uurin siin ühe suurema projekti võimalikkust, aga ei saa enne rääkida, kui on selge, kas see on võimalik või ei ole.

Ja pere on kaasas?

Jaa, pere elab siin isegi rohkem kui mina, sest mina lendan kahe kontinendi vahel üsna tihti, aga pere on valdavalt paikne.