Migos - räpi virtuoosid, poeedid, kunstnikud ja kuningad

Migos „Culture”

9/10

Räpparid Quavo, Takeoff ja Offset on sugulased. Quavo on Takeoffi onu ja Offset on nende mõlema nõbu. Lapsepõlves oli Quavo ema sageli nende peamiseks hoidjaks-kasvatajaks, ühtlasi esimene inimene, kes toetas poisse räpikarjääri esimestel sammudel seitsmendas klassis, olles neile stilistiks ja juuksuriks. Algul oli trio nimi Polo Club, kuid ammu teatakse kolmikut kui Migos.

Mina olen nõus inimestega, kes väidavad, et Migos on hetkel kõige olulisem hiphopbänd. Korralikku kommertsedu ootasid nad üksjagu aega, aga nüüd on see käes – just ilmunud teine (päris)album on USA albumitabelis number üks ja plaadi singel „Bad and Boujee“ esikohal üksikute palade tabelis. Kohe eriliselt hea lugu, mille tõusule aitasid kaasa looga seotud Twitteri-meem ja näitleja-räppar Donald Glover (aka Childish Gambino), kes nimetas jaanuari alguses Kuldset Gloobust vastu võttes, et „Bad and Boujee“ on maailma parim lugu. Glover sai Kuldse Gloobuse osatäitmise eest komöödiasarjas „Atlanta“, kus teeb kaasa ka Migos. Mängides Migost.