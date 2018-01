Mida toob reisiaasta 2018? Juuli alguses saabub Tallinna korraga üle 11 000 turisti

Eriti hästi läheb Soomel ja Lätil, kus mullu suurenes külastuste arv vastavalt 14 ja 12 protsenti. Eestil endal mullu küll nii head õnne ei olnud, kuid uueks aastaks prognoositakse turismikasvuks siiski viis protsenti ja lisalootust annab see, et Tallinn on 2018. aastal Lonely Planeti „best value“ reisi­soovitustes esimene valik (veel annab Lonely Planet säästuhimulistele nõu suunduda Lanzarotele, Arizonasse, La Pazi Boliivias, Poolasse, Essaouirasse Marokos, Inglismaale, Baja Californiasse Mehhikos, Jacksonville’i Floridas ning Hunani Hiinas).