Mida tohib arvata?

Sel nädalal lekkis meediasse Google’i tarkvarainseneri, bioloogiaharidusega James Damore’i põhjalik memo, kus on välja toodud põhjused, miks naised pole IT-maailmas ja juhtidena nii edukad ja võimekad kui mehed. Need taanduvad bioloogilistele eripäradele ja iseloomujoontele. Näiteks väidab ta, et naised töötavadki pigem loomingulises vallas ega roni nii ambitsioonikalt karjääriredelil üles. Ja et naised on emotsionaalsed ja ärevad.

Damore tõmbas meeste ja naiste vahele konkreetselt kriipsu, öeldes, et meessool ongi IT vallas rohkem eeldusi kui naissool - aga nii ühetahuliselt ei saa öelda! Palgalõhel ja naiste vähesel esindatusel teatud valdkondades on siiski pistmist eelarvamuste ja soolise diskrimineerimisega - oleks rumal seda eitada.