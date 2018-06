Mida teha, et Eesti jalgpallikoondis jõuaks MM-finaalturniirile?

FIFPro andmetel on maailmas umbes 65 000 professionaalset jalgpallurit. Seda on peaaegu 10 000 rohkem kui Eesti suuruselt kolmandas linnas Narvas elanikke. 2006. aastal tegeles aktiivselt jalgpalliga 270 miljonit inimest ehk neli protsenti kogu planeedi elanikkonnast. Selleks, et eestlased suudaksid maailma absoluutses tipus regulaarselt läbi lüüa, on jalgpalli mastaabid lihtsalt liiga suured.

Ometi ei paista napp rahvaarv takistavat kõiki riike. Kaheksa Eestist väiksemat riiki või autonoomset piirkonda asub meist FIFA edetabelis eespool: Fääri saared, Küpros, Luksemburg, Curaçao, Roheneemesaared, Montenegro, Costa Rica ja Island. Neist kaks viimast jõudsid seekord ka MMile.

Samas on ebatõenäoline, et keegi Eesti koondise mängupilti regulaarselt nautida suudab, kui ehk mõned masohhistid välja jätta.

Ent õigus pole ka neil, kes ütlevad, et Eesti jalgpall on vaid puhas katastroof. Kuid mida peaks tegema, et MMile jõudmist lähemale tuua?