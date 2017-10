Mida numbrid tegelikult näitavad: fentanüülinarkomaane on Eestis arvatust oluliselt vähem

Üle-eelmisel nädalal toimunud Tallinna linnapeakandidaatide debatis sõnastas saatejuht Ahto Lobjakas Tallinna suurima sotsiaalprobleemi: fentanüül. Koos kaassaatejuht Eeva Essega pandi paika ka numbrid: „ka kõige konservatiivsemal hinnangul“ käib jutt 6000 inimesest. Rohkem inimesi kui Eesti kaitseväes, lisati värve. Me ei räägi pühapäevatarvitajatest, hoiatati linnapeakandidaate.

Selge. Saime aru. Ka kõige konservatiivsemal hinnangul kütab 6000 tallinlast endale päevast päeva fentanüüli veeni. Tegelikult ilmselt palju-palju rohkem, eks.

See number on aga vale. Ei ole 6000. On vähem, palju vähem.

Kõigepealt taustast. See on pikk ja tehniline, aga midagi pole teha. Esiteks, Eestis on ainult korra uuritud süstivate narkomaanide arvu. Eesti ühe parima epidemioloogi Anneli Uusküla juhtimisel 2013. aastal avaldatud „A decline in the prevalence of injecting drug users in Estonia, 2005–2009“ (Uusküla, Rajaleid, Talu, Abel-Ollo, Des Jarlais). Kasutati püügi-taaspüügi (ingl capture-recapture) meetodit. See on epidemioloogias laialt levinud uurimisviis. Enam-vähem ainuke, mille abil „nähtamatuid“ ja illegaalseid probleeme, nagu narkomaania, teatud usalduspiirides mõõta.

Nii ongi. Vaatamata sellele, et Eesti on narkosurmade osas Euroopa tipus, on meil ainult üks uuring ja kõige viimane aasta, mille kohta andmeid, 2009: selle järgi on üle Eesti kokku 5362 süstivat narkomaani. Tervise Arengu Instituut kasutab siiamaani sedasama Uusküla et al uuringut – mis teha, muid andmeid pole. Ka käesoleva aasta TAI narkoraportites viidatakse sellele.