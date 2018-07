Mida kuulutavad sõnumid naiste T-särkidel?

Ma tahan osta endale T-särki. Särki, mis ei oleks tavaline igav ühevärviline riidehilp – see võiks vastutulijatele mingi sõnumi edasi anda. Ja see võiks vastutulijas ka mingeid reaktsioone tekitada.

Särk, mille sõnum võiks mind iseloomustada, võib-olla isegi reeta sügavamat maailmavaadet. Anda aimu, kas särgi sees asub feminist või meesteõgija; kas ta peab vajalikuks endale sisendada, et on väärtuslik inimene, mitte seksiobjekt, või siis just taotlebki vastassoo tähelepanu; kas särgi kandja peab oluliseks armastust, on tugev iseseisev naine ...

Tundub, et ülesanne ei ole keeruline, sest riidepoodi sisenedes avaneb mu pilgule särkide virvarr. Saadaval on nii kirjadega kui ka kirjadeta särgid. Allahindluse tõttu valitsevas tunglemises ei jõuagi kõiki riiuleid läbi vaadata.