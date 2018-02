Michael Pärt on pühendunud oma isa Arvo Pärdi Keskuse loomisele

Kümme aastat tagasi andsid Eesti Ekspressile intervjuu, ja siis ütlesid umbes nii, et „üleüldse on mu sihid tulevikus lühikesed...“. Miks oli sinu perspektiiv tollal nii lühike? Või ei soovinud sa midagi ära sõnuda?

(Naerab) Jaa-ah, see oli niisugune põhimõtteline hoiak sel ajal, kui ma Eestisse kolisin, et hakata tegutsema koos oma vanematega. Meie teemaks oli, kuidas me minu isa loomingulise pärandiga tegelema hakkame. Tulin Eestisse, et teha otsuseid, mis lõppude lõpuks viisid Arvo Pärdi ­Keskuse loomiseni ja sellega seotud tegevusteni. Aga seda kõike me siis veel ei teadnud. Ei tahtnud ennast piirata mingi konkreetse plaaniga, mida meil polnudki. Teadsime ainult, mida me peame tegema, ja niisuguste asjadega käitutakse eri viisidel. Tahtsime seda loomulikul teel, etappide kaupa läbi elada, et jõuda meie oma ja õige otsuseni.