Mehed, mis lahti?

„Sina oledki mees, sa ei ole oma naise sõbranna, kiisu, laps, vend või kutsu,“ kirjutab Jesper Parve, korvpallur, toiduettevõtja ja kirjamees oma värskes raamatus „Mees. Otse ja ausalt. Vägi. Kriis. Naised. Vaim. Isa. Tervis. Sõbrad. Edu“, kutsudes mehi üles eneseotsingutele. Lääneriikides alates 1980ndate lõpust arenema hakanud soouuringute järellainetusena tekkinud populaarne meeste- ja mehelikkuseteema üle arutlemine on Eestiski jõudmas uude dimensiooni – meheksolemise eneseabiõpikuteni.

Meie raamatulettidele on viimasel ajal tekkinud meesteraamatud, mis on mõeldud abiks elus just nimelt mehena hakkamasaamisel. Kirjastus Pilgrim, juhtiv spirituaalse kirjanduse väljaandja, on neid avaldanud lausa järjekindlalt: lisaks nimetatud Jesper Parve raamatule on ­ilmunud ­David Deida„Tõelise mehe tee. Vaimne teejuht naiste, töö ja seksuaalse ihaga toimetulekuks“ (2007) ja Robert ­Augustus Mastersi „Mina olen mees. Teejuht tõelise mehelikkuse väeni“ (2017).