Mehed arvasid, et avastasid ehtsa foto Roswelli tulnukast. Nad eksisid

Kevadel 2012 sai Chicago videograaf Adam Dew endiselt äripartnerilt Joseph Beasonilt salapärase telefonikõne. “Ma tahan sulle midagi näidata,” ütles Beason, hääles rutt.

Hiljem samal päeval näitas Beason Dew´le üht slaidiseeriat. Tema õde oli need leidnud 14 aastat varem, kui ta palgati koristama ühe hiljuti surnud vanema naise isiklikku vara. Õde ei söandanud slaidide kollektsiooni minema visata. Ta viis karbi koju, pani riiulile ning unustas selle olemasolu.

Palju aastaid hiljem kuvas ta slaide projektoriga oma magamistoa seinal. Ta nägi ilmekaid värvifotosid Dwight Eisenhowerist ühel üritusel, mis näis olevat Teise maailmasõja järgne ringreis, pilte Bing Crosbyst ja Clark Gable´ist, aga samuti mitmeid jäädvustusi Euroopa linnadest. Oletades, et piltidel on mingisugune ajalooline tähtsus, saatis õde need varem kirjastuses töötanud Beasonile.

Nüüd oli Dew kord slaide läbi kerida. Osad neist olid rabavad ja Kodachrome´ile - Kodaki revolutsiooniline värvifilm sajandi keskelt - ainuomase selgusega. Ta murdis pead, kuidas pildistajal õnnestus president Eisenhowerile nii lähedale pääseda. Ta arvas, et need fotod peavad olema tähtsad.

Siis näitas Beason talle veel üht pilti - ühte kahest peaaegu identsest slaidist. Need ei asunud karbis, vaid olid pärgamentpaberisse mässituna kõige alla torgatud.

Dew ahmis õhku. Talle vaatas vastu klaaskasti asetatud pisike pruun närbunud keha. Kujul olid kuivetunud käed, kärbunud jalad, suur kolmnurkne kolju koos väljaveninud silmakoobastega ning tilluke suupilu.