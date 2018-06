Mehe süda seiskus Oleviste kiriku torni tipus. Tema elu päästis vaid õnnelik juhus

Oleviste kiriku müüride vahel üles kulgev käik on hämar, kitsas ja järsk, kuid ennekõike väga pikk. Üles, üles, üles viivad 258 üksteise kohal keerlevat astet, kuid kes 60 meetri kõrgusel asuva vaateplatvormi poole ronima asunud, saab hingetõmbamiseks seisatuda vaid ühes-kahes kohas. Selja taga tungleb peaaegu alati juba järgmisi ülessaamishuvilisi ning pidevalt leidub ka allatulijaid.

Tallinnas on ilmselt vähe kohti, mis sobiks terviserikkeks halvemini kui Oleviste torn – jumal võib olla lähemal, kuid kõik muu on kaugel. Selleks ajaks, kui esimesena väljakutsele reageerinud kiirabibrigaad treppe mööda rüsinal kohale saabus, oli turisti süda sisuliselt seisnud juba ligi veerand tundi – kaugelt liiga kaua, et elustamine tavalises olukorras enam võimalik oleks.

Kuid hetkel, kui turist kiriku rõdul kokku varises, oli avanevaid vaateid nautimas ka üks teine isik.