Ei maksa arvata, et kehakaalu küsimused meestele kuidagi vähe olulised on. Ehkki meestele suunatud tervise- ja elustiiliajakirjade, nagu Men’s Health, GQ, ­Esquire jt, hiilgeaeg on maailmas möödunud ja osa neist ilmumise lõpetanud, pole teema kadunud.

Sajandivahetuse paiku töötasin Ekspress Grupi meediadirektorina ja üks minu tollastest ülesannetest oli luua uusi ajakirju, mida turule tuua.