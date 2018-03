Mees, kes põgenes naise eest kaugele saarele

Noore lugejana meeldis mulle lugeda raamatuid, mis olid mina-vormis kirjutatud, sest siis olin kindel, et see ei saa surmaga lõppeda. Ei teadnud ma veel, et kirjanduses ei ole piire, kirjanduses on kõik võimalik.

Rein Põdra „Kivitok“ on kirjutatud mina-vormis, norralase Sverre silmade ja tunnetuste läbi, mis kandub lugejalegi üle. Ja kuigi noor meteoroloog Sverre on teose peategelane, tunnetasin lugejana varsti veel teistki peategelast. See oli Mägi – Põhja-Atlandil asuval Kivitoki saarel tegutsev vulkaan. Ning nii Saar ise kui Mägi väärivad õigust neid suure tähega kirjutada.