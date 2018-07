Meelis Pai viis aastat kestnud lahutus: kibe võitlus vara ja raha pärast

„See on olnud väga alandav aeg,“ võtab Meelis Pai (50) Ekspressiga kohtudes kokku viimased viis aastat oma elust.

Ta esitleb end ohvrina. Mehe sõnul ei saa olla hullemat varianti kui see, mis temaga juhtus – naine andis lahutusest teada kirja teel.

Ühel juunipäeval 2013. aastal saabub tema koju tähitud kiri. Selles teatab Kirsti Pai (44), et soovib lahutust ja vara jagamist. Ta on šokis. Mees ei tea, et abikaasa on saanud jälile, et ta peab armukest.

Kunagise musterpaari võitlustandriks saavad advokaadibüroode nõupidamisruumid ja kohtusaalid ning raskerelvastuseks lahutusala parimad juristid. Kibe võitlus kinnisvara, muu vara ja raha pärast võtab tõelise hoo üles.