Meelekindlad inimesed elavad kauem?

KES ELAB KAUEM? Kui aga jagada inimesed nelja tüüpi, kel on suurimad šansid?

Kas inimese iseloomu põhjal saab ennustada tema tervisehädasid?

Iseloom on elu jooksul üpris muutumatu nähtus, selle põhijooned on kaasa sündinud ning vastavalt nendele inimene käitub ja kujundab oma elu.

Üks on ekstravert ja nii ta läbi elu trallib: sõbrad, seltskond, aina uued ideed ja olukorrad. Teine on endassetõmbunud, istub terve elu arvuti ees ja raamatukogus, kellegagi eriti ei suhtle. Kolmanda elu on üks lõputu võitlus: juba liivakastis nõuab ta endale naabripoisi kühvlit, hiljem satub konflikti õpetajatega, aga lõpuks nõuab õigust ja õiglust riigi kõrgematest kõnepultidest. Ja siis ühel päeval lebavad nad kolmekesi infarktieelse seisundiga samas palatis. Erinevad iseloomud, erinevad toimetulekustrateegiad – sama tulemus?

Muidugi pole olemas absoluutset terviseretsepti, kuid mõned loomujooned siiski peidavad endas pikaealisuse saladust.