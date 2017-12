Meeldiv viis miljardäriks saada

Otsiv vaim Marten Kuningas on pööranud lehekülgi oma artistiteel tasakesi, aga ta siiski pöörab neid. Mingi osa, mida ta harrastab ööklubides, on plaatidel veel dokumenteerimata – näiteks hiphop-elektro-show duo Doktor Normal –, aga tema kulg popis on albumiteks raamitud alates kooliaegse bändi Leegitsev Sidrun kauamängivast (2010). See oli plärisev indi-pop, millele järgnes uhke sooloalbum „Janu“ (2012) – produtsendi ja kaasautori Sten Sheripovi abil saime luksusliku disko-pop-plaadi. Plaat „Praktiline mees“ andis ambitsioonidelt ehk veidi järele, salongiõhustikuga pop tabas märklauda kümnest pisut kaugemal, aga nagu kõikidel Kuninga plaatidel, oli ka siin kuhugi kirjutatud eesliide „art-“, ning selle albumi valmistanud meeskonnast ongi tänaseks välja kujunenud ansambel Miljardid. Nende päris esimene bändiplaat „Kunagi läänes“ ongi.