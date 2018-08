Me teeme seda jälle: ratsa läbi Eesti riigi

MINA: John, sõidame sel suvel jälle ühest Eesti otsast teise.

JOHN: Ei no muidugi! (John naerab, nagu oleks midagi naljakat kuulnud.)

MINA: Ma räägin täiesti tõsiselt!

JOHN: Tööd on kogu see aeg nii palju, et...! (enam ei naera ) Mis sul kodus öeldakse?

MINA: Et mine muidugi, mis sa veel mõtled!

JOHN: Aga tööl?

MINA: Et üle tüki aja ometi üks jumekas mõte!

JOHN: Tõesti või...?