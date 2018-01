Me peame rääkima "Kiki Mikist"

Aropi (kodanikunimega Uku Aropi) „Kiki Miki” on erakordne lugu. Ta meeldib väikestele lastele, meeldib täiskasvanutele, meeldib rahvale, meeldib pirtsaka maitsega kriitikutele. Viimaste hulgast pole vaja näidet kaugelt otsida – minu meelest on „Kiki Miki” aasta 2017 parim kodumaine poplugu. Mul tuleb siiamaani kananahk ihule kui kuskil koos laste ja nende vanematega selle loo järgi tantsitud ja lauldud saab.

Ja „Kiki Mikit” on lihtne ja mõnus laulda. Koos hüüatuste ja viisikestega. See ei ole traditsiooniline räpp – suur osa tekstist on justkui lauldud. Nagu see uue põlvkonna räppmuusikal kombeks on.

Muusikaline põhi on räpi uue alažanri trap vallast. Tiirutavad hi-hat'id, hästi aeglaselt uuristav bassikäik, luust ja hingest läbi undavad süntesaatorikäigud.

Ja mis kõige tähtsam – Aropil on õnnestunud linti saada selline sümpaatne asi nagu õnn. „Kiki Miki” räägib tema elu kõige õnnelikumast perioodist – lapsepõlvest Pärnumaal. See õnn valgub ka kuulajatele peale. Lapsepõlv, suvi, päike, tiik, metsarajad, kooli minema ei pea. Inimese kõige megama tunde koostisosad.