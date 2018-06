Mati Alaver: Andrusel on kõik eeldused tõusta suusatreenerina maailma absoluutsesse tippu

Neli aastat tagasi algas Kasahstani suusataja Aleksei Poltaranini, Andrus Veerpalu ja Mati Alaveri koostöö. Viimasel hooajal võitis Poltaranin neli maailmakarikaetappi klassikas, aga olümpiamängud läksid tal haiguste nahka (15. koht), ja Alaverile anti järgmine päev kinga. Hiljaaegu käis Mati Alaver taas Kasahstanis, teemaks koostöö Poltaraniniga.

Mis uudist, hr Alaver?

Aleksei Poltaranin tahab meiega koostööd jätkata.

Juuni algul käisin Ida-Kasahstani oblastis, kus Aleksei on sündinud ja kasvanud. Mul on seal nelja aastaga tekkinud väga hea isiklik kontakt kohaliku kuberneriga, kes on olnud varem ka Kasahstani vabariigi peaminister ja käivitas omal ajal Astana jalgrattameeskonna. Nüüd käivitab ta professionaalse suusatiimi Altai, ja tahab, et mina oleksin selle peatreener.

Kui palju kuberneri sõna spordivaldkonnas maksab?

Kuberner andis seal oma spordiministrile korralduse, et Andrus Veerpalule tuleb tagada leping, et temast saab Poltaranini treener. Ja Jaan Alvelast Poltaranini mini-hooldetiimi juht. Garantiilepingud tõin ma Kasahstanist kaasa, pitsatid ja allkirjad on all.

Mis on teie ülesanne Altai suusatiimi peatreenerina?

Ametlik ülesanne on luua eeldused uutele Kasahstani suusatajate medalivõitudele rahvusvahelisel areenil.

Minu isiklik eesmärk oma praeguses tööetapis on aidata Andrus Veerpalu maailma tipptreeneri teele