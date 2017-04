Masenduses hüperakuusiku 50 eluaastat helides

Kes on The Magnetic Fieldsiga tuttav, see järgnevat mõnda lauset sissejuhatuseks ei vaja, aga kes pole, neil on äkki kontekstiks tarvis. Tegu on juba peaaegu 30 aastat tegutsenud de facto ühemeheprojektiga, mille keskmes seisab lühikese tootemisambana pidevas rängas eksistentsiaalses masenduses olev ja samas elu, maailma ja enda masenduse koomilisust aduv produktiivne mehike nimega Stephin Merritt.

Tema masendusest annab aimu ehk see, et kui Hüsker Dü eksvokalisti Bob Mouldi olla keegi kirjeldanud kui „rokimaailma kõige depressiivsemat meest“, ütles Mould, et ilmselgelt ei ole too kirjeldaja Merrittit kohanud. Ja Mould tundub tõesti, vähemalt ta autobiograafia põhjal, nii krõbedalt kibestunud mees, et ta pisaratega võiks tõsiseid karrisid maitsestada.