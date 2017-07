MARYN E. COOTE: Marju Kuut oli nõukaaegne laulja, aga mind palun nimetada Maryniks!

Imelisel Marju Kuudil ilmus äsja Washington DCs pesitseva ja obskuurset 80ndate funki ja senikuulmatut muusikat välja laskva USA plaadifirma Peoples Potential Unlimited (PPU) alt kogumik-album „Maskeraad“.

Maryn E. Coote’i nime alt välja antud vinüülplaadi asjus ütleb autor sissejuhatuseks: „Oma esimese Ameerika plaadi pühendasin ma oma pojale Ukule. Palju õnne ja õnnistust Ukule ka peatselt saabuva sünnipaeva puhul, ja et ikka paranemise poole ning et good vibe ei kaoks!!!“

Et kõik selge oleks, kas sa oled Marju või Maryn?

Esimene asi: MARJU ON LÄNIK! Mind palun nimetada ikka Maryniks, nagu mu nime lühendus Marynelist on. Marju Kuut on nõukaaegse laulja-artisti nimi! Selleks olengi Maryn E. Coote pannud, et oleks selge erinevus minu vana nõukaaegse muusika ja minu enda uue muusika vahel!