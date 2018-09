Martin võis ollagi mõeldud lapsendamiseks ehk Tallinna lastekaitseametnike topeltmäng

Siniste silmadega, blond, hea tervisega ja ka muidu ­tubli nelja-aastane Martin* oli ideaalne kandidaat lapsendamiseks. Kohtumäärusest selgub, et Tallinna Mustamäe linnaosa lastekaitse­ametnikud tegid kõik, et narkosõltlasest ema poolt turvakodusse jäetud poisile kiiresti lapsendajat leida.

Ent kui lastekaitsjatele tekkis „konkurent“ – Martini ema õde ­Marion, kes soovis saada poisi eestkostjaks –, läks asi inetuks.

„Sul on niigi palju lapsi, miks sulle seda ühte vaja on?“ ja „Sa ei saa seda last nagunii!“ on vaid paar lauset, mida Mustamäe lastekaitsetöötaja Karin Kuslap Marioniga suheldes kasutas.