Mart Ummelas saadeti suveks sunnitööle

Ma ei tohi öelda sunnitöö, eks ole. See on ühiskonnale kasulik töö, kuigi ma ei saa aru, miks ma pean seda kõike tegema. Kuritegu ma teinud pole, kasu pole saanud ja ikkagi pean 130 tundi riigile töötama! Ma olen omastamisele kaasaaitaja, kuskil peaks olema mul raha, kuid vastupidi – kui mind Tallinna televisioonist eemaldati, olin sunnitud võtma väikelaene, sest muud sissetulekut peale pensioni mul ju polnud. Ütlen kohe ära, et Eesti riigile ma seda ei andesta. Mitte kunagi! Miks teha minust viimastel eluaastatel paaria?