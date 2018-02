Märt Rask: eestlased ei anna andeks

Mis teile Eesti juubeli eel heameelt teeb?

See, et Eesti Vabariik on olemas ja püsib. Tugevamini kui kunagi varem.

Aga häirib?

Neid asju on päris palju, aga need on suurusjärgu võrra väiksemad kui need, mis rõõmu teevad.

Häirib kasvõi see, et taasiseseisvunud Eesti areng pole läinud päris nii nagu 25 aastat tagasi ette kujutasime. Aga ilmselt on viga ettekujutamises.

Kuidas te siis Eestit ette kujutasite?

Siin tuleb eristada riiki ja ühiskonda.

Riikluse areng – paremini ei saanudki minna. See ei tähenda kaugeltki, et kõik on korras.

Ühiskonna arengut suudavad ette prognoosida Kerro ja Mang. Mina ei suuda.