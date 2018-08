Mart Niineste: Hipsterid on uued ossid

Ma ei saa aru, kuidas Siim Nestor ei saa aru. Ajalugu kordub ju ikka farsina. Võtame ühe vanakooli jõmmikultuuri suvise väljasõidufestivali, mille põhikomponendid olid tümakas, kärakas ja burks. Seal käidi, sest kõik käisid ja kes ei käinud, sellega polnud ka pärast millestki rääkida, sest ta polnud ju kohal.

Uuekooli hipsterkultuuri suvisel väljasõidufestivalil on olemas täpselt needsamad tunnused. Lihtsalt nende mõistete sisu on ajaga veidikene muutunud. Päkapikudisko asemel on dub-house-step-techno-garage, Saku suurtehase originaalset laket asendab pisipruulkodade kesvamärg ning burger on soovitavalt vegan. Ja võsavahele peole minek on endiselt seltskondlikult oluline ettevõtmine.