Mart Kadastik: Ajakirjanduse avastamine

Et täiuslikku ja lõplikku tõde pole olemas, teadis juba Albert Einstein. Absoluutse tõe ihaldamise asemel tuleks keskenduda valede elimineerimisele, soovitas ta teadlastele. Teisisõnu: tuleb leida parim võimalik tõe versioon, mis jääb alles pärast valede eemaldamist. See on raske ülesanne, sest valed ei vaju vabatahtlikult ja tõde ei kerki iseenesest. Vale, nagu Winston Churchill väljendus, jõuab maakerale pool ringi peale teha, enne kui tõde tal pükstest kinni nabib. Aga parem hilja kui mitte kunagi.

Siit lugu alles algab. Kes peaks valet taga ajama? Ajakirjandus, kuni inimesed pole tõe otsimiseks leiutanud paremat institutsiooni. Mitte meedia, mis kujutab endast kaootilist suminat, vaid ajakirjandus, mille peaeesmärk peaks olema aidata kodanikel oma elu teadlikult elada.