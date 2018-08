Mart Juur saatis ERRi kuu peale

„Ei ole vaja püsti tõusta! Ei ole vaja püsti tõusta!“

Hoogsal sammul tõttab ruumi sisse suurekasvuline mees, talitsedes rahvamasse rahustavate žestidega otsekui popstaar või usuguru. Tema näos on muhelus ning toaski oleks justkui hakanud paistma päike. On üheksakümnendate lõpp ning humorist Mart Juur (53) on saabunud Eesti Ekspressi toimetusse oma igapäevaselt ujulaskäigult või lõunauinakult. Tema poolt toimetatud huumorilisa Kranaat on naljakam kui eales hiljem.

Mõne aasta pärast näeb Juurt „talituses“ aina vähem ja vähem.