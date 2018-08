Mart Helme kõne 1. klassi astujatele

Tere, kallid lapsed, kes te alustate täna oma kooliteed. Ma tahaksin öelda midagi head, aga teid vaadates tuleb nukrus peale. Kurb on vaadata teie siiraid silmasid ja mõelda kogu selle vale peale, mida teile kohe õpetama hakatakse. Teie ajud võetakse ja nühitakse svammiga siledaks nagu piljardilaud.

On ju täiesti selge, et globalistid, radikaalfeministid ja homoaktivistid on kõikjal võimu haaramas, moonutades nii päris tõde. Võtame näiteks selle, et „eesti keel“ kirjutatakse väikese algustähega, aga „Venemaa sõjavägi“ suure algustähega. See on lihtsalt meie keele ja kultuuri mõnitamine, meie rahvustunde tasalülitamine ja soov panna meid häbenema seda, et oleme eestlased.